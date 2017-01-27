Birikim Özgür'den GSM Zammına Tepki

Eski Maliye Bakanı Özgür GSM hizmetlerine yüzde 53’e varan oranlarda zam yapılmasına sert tepki gösterdi

Birikim Özgür, elektrik, tüp gaz, akaryakıt ve devlet harçları sonrasında GSM hizmetlerine ilgili bakanın onayı ile zam yapılmasına sert tepki gösterdi. Yüzde 4.8 ile yüzde 53.8 arasında değişen oranlarda zam yapıldığını vurgulayan Özgür, “Bu karar derhal geri çekilmelidir” dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde GSM hizmetlerinin ucuzladığını vurgulayan Özgür, KKTC’de öğrenim gören binlerce öğrencinin de cep telefonu ücretleri ve diğer hizmetlerin pahalılığından yakındığını dikkate alarak, bu durumun KKTC ekonomisinde lokomotif olan eğitim sektörüne de büyük zararlar verdiğini vurguladı

İşte Birikim Özgür’ün o açıklaması:

Elektrik, tüp gaz, akaryakıt, devlet harçları derken GSM hizmetlerine de BAKAN ONAYIYLA ortalama yüzde 4,8 ile yüzde 53,8 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Bu zam uygulamasının akabinde şirket kârları değil devletin tahsil ettiği vergiler ön plana çıkarılarak sanki de yüksek fiyatların sebebi vergilermiş gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı. %47 dolaylarında olan toplam vergilerin %60’ın üzerinde olduğu da iddia edildi.

100 milyon TL’lerle ifade edilen şirket kârları ise ‘normalleştiriliyor’.

Böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil...

Dünyada GSM hizmetlerinin fiyatları hızla düşerken bizde de olması gereken ücretlerin aşağıya çekilmesidir.

Ulaştırma Bakanı’nın onayladığı zamlarla halkımızın soyulmasına göz yumulduğu gibi ülkemiz ekonomisinde lokomotif diye tabir edilen ve on binlerce öğrencinin ülkemizde uzun süreli ikametini sağlayan yükseköğretime de büyük zarar verilmektedir.

Şeffaflık gereği GSM operatörlerini yıllık kârlarını açıklamaya davet ediyorum. Hükümet, yapılan zamlara onayını derhal geri çekmelidir.