Birikim Özgür'den hükümete reform eleştirisi

UBP-DP hükümetinin sınıfta kaldığını savunan Birikim Özgür, “Hükümetin 2016’daki notu; hibelerde yüzde 54,8, kredilerde yüzde 46,28 olmuştu. Bu yılın Eylül ayı itibariyle hükümetin hibe notu; yüzde 34,4, kredi notu ise yüzde 13,4 oldu.

Özgür, KKTC’nin makroekonomik göstergelerinin iyileşmesi, kamusal hizmetlerin kalitesinin artması, reel sektörün güçlenerek ekonominin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için atılması gereken ciddi adımlar olduğuna dikkat çekerek, “Bu bağlamda kaynaklar Türkiye tarafından sunuluyor ancak sistemi yeniden düzenlemek için biz gerekli adımlar atmıyoruz” dedi.

2000’li yıllardan sonra Türkiye’nin uyandığını ve bu kaynakları giderek birtakım koşullara bağlamaya başladığını anlatan Özgür, “Henüz bu anlaşmalar IMF ya da Troyka kredi anlaşmaları kadar can yakıcı koşullar içermiyor ancak eskisine göre gittikçe daha çok koşul gündeme geliyor” diye konuştu

2016-2018 döneminde UBP-DP hükümetinin geleceği inşa etmeye değil bir sonraki seçime odaklandığı için icraatlar hep günübirlik olduğunu vurgulayan Özgür, “Seçmenle ilişkiler eski siyaset anlayışına dayandırıldı. ‘Dar seçmen kesimlerine kamu bütçesinden ne kadar kaynak dağıtırsak o kadar iyi bir performans sergilemiş sayılırız’ anlayışı ile hareket edildi. Günün sonunda doğal olarak sistemi düzeltme konusunda bir arpa boyu yol kat edilememiş oldu” dedi.

Özgür; “hükümet mali disiplini bozup dar bir seçmen kitlesine şirin görünmek için personel harcamalarını şişirdi. Bu Kıbrıslı Türklerin 80 milyon TL’sine mal oldu. Hükümet birilerine şirin görünecek diye halkın bütünü kaybetmiş oldu. 2017’de de benzer bir durum söz konusu, hükümet yine mali disiplini bozucu adımlar atmaya devam etti. Bu yılki kayıp yüzde 44 düzeyinde olacak gibi görünüyor.”

Eniz ORAKCIOĞLU - YENİBAKIŞ