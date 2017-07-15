Birinci Lige kim yükselecek? Görneç mi? Akıncılar Vadili mi?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve kazananın 1.Lig’e yükseleceği BTM play-off final ilk maçında bugün saat 17.30’da Değirmenlik’te Görneç ile Akıncılar Vadili karşılaşacak. Maçın kazananı 1.Lig’e yükselen ilk takım olacak. Play-off finali ikinci maçı ise yarın Canbulat Stadı’nda Yıldırım ile Çanakkale arasında olacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, BTM Ligi (Bölgesel Terfi Müsabakaları) play-off grubu final maçlarının ilki bugün oynanıyor. İki ayrı bölgede oynanacak iki maçın kazananı gelecek sezon 1.Lig’de mücadele etmeye hak kazanacak ve maçların biri bugün diğeri ise yarın oynanacak.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak maçların ikisi de saat 17.30’da başlayacak. Play-off finali ilk maçı bugün Değirmenlik’te oynanacak diğeri ise yarın Gazimağusa’da olacak.

1.Lig’e yükselecek ilk takımın belli olacağı Değirmenlik’teki mücadelede Görneç ile Akıncılar Vadili takımları karşı karşıya gelecek. Maçın galibi 1.Lig’e yükselen ilk takım olacak.

Yarın ise Gazimağusa’da Yıldırım ile Çanakkale karşı karşıya gelecek ve bu maçın kazananı 1.Lig’e yükselen son takımı belirleyecek.

BTM Ligi Play-Off Final maçları hakemleri şöyle:

BUGÜN:

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Görneç – Akıncılar Vadili (Timur Ercan Bodi)

YARIN

Gazimağusa Canbulat Stadı: Yıldırım – Çanakkale (Emre Öztaşlı)