Birleşik Krallık kara teslim oldu

Birleşik Krallık Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, kar yağışının İskoçya’nın kuzey bölgeleri, Kuzey İrlanda, Galler ile İngiltere’nin kuzey ve doğu bölgelerinde etkili olduğu belirtilerek, bu bölgelerde buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.İngiliz polisi ile Karayolları Dairesinden yapılan ortak açıklamada da sürücüler dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

İngiltere Çevre Ajansı da kar sebebiyle 100’den fazla noktada sel yaşanabileceğine dair bölge sakinlerini bilgilendirdi.Kar fırtınası sebebiyle 15 bini İngiltere’de olmak üzere ada genelinde yaklaşık 25 bin hane ve iş yeri de elektriksiz kaldı.

Özellikle İngiltere genelindeki bazı havalimanlarından yolculara yapılan uyarılarda, havalimanına gelmeden önce uçuşlarına ilişkin güncel bilgiyi seyahat edecekleri şirketlerden öğrenmeleri ve buna göre hareket etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Yoğun kar yağışının etkisini yarın sabaha doğru yitirmesi bekleniyor.