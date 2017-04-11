Birleşme sonrası ilk eleme adayı belli oldu

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler birleşme partisi sonrası ilk dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Adem Kılıççı ve İlhan Mansız arasında gergin dakikalar yaşandı. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İlk eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

TV8'in sevilen programı Survivor'ın son bölümü yine nefes kesti. Birleşme partisinde eğlenceli dakikalar geçiren ünlüler ve gönüllüler, adalarına ayak bastı. Kıran kırana geçen mücadelede dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı.





DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA DEĞİŞİKLİK



Acun Ilıcalı, birleşme haftasında eleme olmayacağını açıkladı. Bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanan isimler, eleme adayı göstermeyecek.Böylelikle bu hafta adadan sadece 2 eleme adayı çıkacak. Haftaya 2 aday daha belli olacak ve eleme gerçekleşecek.



ADEM VE İLHAN ARASINDA GERGİNLİK



Birleşme sonrası ilk dokunulmazlık oyununda İlhan ve Adem arasında tansiyon yükseldi. Gergin ikilinin arasına giren yarışmacılar ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

ELİF'TEN GÖKHAN'A SERT TEPKİ



Gökhan, dokunulmazlık oyununda puan kaybedince, takım arkadaşı Elif'in sert tepkisiyle karşılaştı. İkili arasında tartışma yaşandı.



GÖKHAN SAKATLANDI



Dokunulmazlık oyunu sırasında Gökhan sağ ayağından sakatlanarak yere yığıldı. Gökhan'a doktorlar müdahale etti.



ADEM'İN PARMAĞI KIRILDI



Dokunulmazlık oyunu sırasında, ünlüler takımından Adem talihsiz bir sakatlık yaşayarak ayak baş parmağını kırdı.



HAFTANIN İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU



Survivor 2017'de dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı kendi aralarında bir oylama gerçekleştirdi. İsmi daha çok yazılan Berna haftanın ilk eleme adayı oldu.