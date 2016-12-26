Bisiklet sürerken ne kadar sıvı almalıyız?

Merhaba sevgili okurlarım...

Mezuniyet için yurtdışına gitmemden dolayı vermek zorunda kaldığımız bir haftalık bir aranın ardından Bisikletçi Beslenmesi mini yazı dizisinin 2. Bölümü ile yeniden karşınızdayız Geçen hafta sizlere Bisikletçi performansı ve karbonhidrat ilişkisinden bahsetmiştik. Bu haftaki konumuz ise hepimizin daha da yakından bildiği sıvı alımı ile ilgili olacak Umarım pedal çevirmeye gönül vermiş, gerek hobi olarak gerekse de profesyonelce bu sporu icra etmek isteyen herkesi yeterince bilgilendirici bir yazı kaleme alabiliriz

Yetersiz karbonhidrat alımına ek olarak dehidrasyon dediğimiz sıvı kaybı da bisiklet performansını olumsuz yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Vücudumuz, egzersiz sırasında artan vücut sıcaklığını ter üreterek düşürmektedir. Ter kaybına bağlı olarak da sıvı kaybı dolayısıyla egzersiz sırasında yorgunluk ve pedal çevirirken daha fazla zorlanma gözlenmektedir. Buna ek olarak vücuttaki en önemli minerallerden biri olan sodyum mineralinin de sıvı kaybıyla birlikte vücutta eksikliği gözlenmektedir. American College of Sports Medicine’in verilerine göre vücut ağırlığının %2-3’ünden fazlasının kaybıyla ölümcül de olabilecek bir durum olan hiponatremi yani sodyum eksikliği görülmektedir. Bunun nedeni, fazla sodyum kaybının kan basıncını çok fazla düşürmesinden kaynaklanmaktadır.



Egzersiz öncesi sıvı alımı :

Daha önce de bahsettiğimiz gibi egzersize başlamadan önce vücudun ihtiyacı kadar sıvı tüketmek, egzersiz sırasındaki performansa da olumlu etkiler getirecektir. Egzersize başlamadan en az 4 saat önce vücut ağırlığının 1 kilogramı başına 5-7 ml sıvı alınması gerekmektedir. Örnek verecek olursak, 70 kg ağırlığındaki bir birey için bu miktar yaklaşık 350 ile 500 ml yani yarım litre arasındadır. Eğer kişinin egzersize başlamadan önce idrar rengi koyu ve az miktarda ise, kişi egzersizden 2 saat önce ek olarak vücut ağırlığı başına ek 3-5 ml/kg sıvı almasıyla performansından pozitif bir etki yaratabilir. Bununla birlikte, egzersiz sırasında çok fazla sıvı almakta zorlanan kişiler ise egzersizden önce fazla miktarda sıvı alıp özellikle sıcak havalarda performansını üst düzeye taşıyabilmekte ve vücut ısısını optimal düzeyde tutabilmektedirler. Ancak, aşırı sıvı alımının kusmaya ve daha önce bahsettiğimiz gibi vücut sodyum düzeylerinin düşmesine neden olduğu da unutulmamalıdır.



Egzersiz sırasında sıvı alımı :

Fazla miktardaki sıvı kaybını önlemek için, özellikle 90 dakikadan fazla süren aktiviteler için kişiler yeterli ve dengeli miktarlarda sıvı almalıdırlar. Bunun yanında sodyum ve karbonhidrat içeren sporcu içecekleri de sıvı emilimini artırmaktadır. Bunun yanında sporcu içeçeceklerinin içerikleri de midenin boşalma hızını ve vücuda alınan sıvı miktarını etkilemektedir. Tek kaynaklı karbonhidrat kaynaklı (glukoz) içeçecekler yerine çift kaynaklı dediğimiz 2 farklı mekanizma ile emilen hem glukoz hem de fruktoz içeren çift kaynaklı karbonhidrat kaynaklı besinler, hem daha çok karbonhidrat emilimi sağlayıp daha çok enerji sağlamakta hem de sıvı emilimini buna bağlı olarak artırmaktadır. Bike shoplarda bu hem glikoz hem da fruktoz içeren sporcu içeceklerini kolaylıkla bulabilirsiniz Egzersiz sırasında bahsettiğimiz içeceklerden 20 dk da bir yaklaşık 250 ml tüketilmesi ve bu içeceklerdeki sodyum içeriklerinin yeterli olması (10-30 mmol/l) hem optimal sıvı emiliminin sağlanmasında hem de ter kaybı gerçekleşen sodyum kayıplarının önlenmesinde yardımcıdır.

Özet olarak, doğru ve yeterli miktarda sıvı ve mineral alımının sağlanması ve vücut ağırlığının %2-3’ünün altında sıvı kaybının sağlanması hem performansın hem de vücut ısısının korunması ve yorgunluğun ileri dakikalara aktarılması açısından önemlidir. 90 dakikadan fazla süren etkinliklere katılan bisikletçiler dilerlerse kendilerini bir spor ve egzersiz diyetisyeni eşliğinde aktivite öncesi ve sonrası tartıp, optimal bir sıvı alım çizelgesi oluşturabilirler. Tabii ki bir kez daha yinelemek gerekirse, gün içinde egzersiz öncesi ve sonrası da yeterli ve dengeli sıvı alımı da performansı direkt olarak etkilemektedir.

Hepinize aktivite ve keyif dolu bir hafta ve 2016’nın son yazısından mutlu yıllar dilerim

UZM. DYT. İsmail DÜMENCİ



