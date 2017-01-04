Bisikletçiler ne kadar kafein kullanmalı?

KAFEİN VE BİSİKLET PERFORMANSI:



1 haftalık bir aranın ardından yepyeni, umut ve heyecan dolu bir yıla girdikten sonra mini yazı dizimizin 3. ve son bölümü olan kafein ve bisiklet performansı yazısı ile yeniden karşınızdayız. Umarım yeni yıl kutlamalarında hepiniz bolca eğlenip, alkol ve besin tüketimini makul seviyelerde tutabilmişsinizdir

Tabii ki unutmamak gerekir ki, birçok bisikletçi arkadaşımız da evinde ailesi ile birlikte mangalları döndürüp, alkolle ve tatlılarla keyiflerine keyif kattılar Şimdi ise bunları telafi edip, performansı yeniden üst düzeye çıkarma zamanı Haydi hepimiz kahvelerimizi elimize alıp, okumaya başlayalım



Kafein, yarattığı etki ile uzun süreli bisiklet performansının sağlanmasına ve dolayısıyla aşırı beslenme ve alkol tüketimine bağlı gözlenen performans kayıplarının da azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Kafein; hem bisiklet, maraton gibi uzun süreli dayanılılık egzersizlerinde, hem de halter, bodybuilding gibi kuvvet egzersizlerin en yaygın olarak kullanılan suplemanlardan biridir.



Bir alkaloid ksantin derivatifi (1,3,7-trimetilksantin) olan kafein; hem doğal olarak bulunmakta hem de laboratuar ortamlarında birçok sporcu ürününün içerisine eklenmektedir. Bununla birlikte, hem mental hem de fiziksel olarak performansı artırdığı için yüzyıllar kullanılmaktadır. Kafein, beyinde bulunan ve adrenalin salgısını azaltıp yorgunluk hali veren A1 ve A2 reseptörlerinin etkinliğini azaltır (antagonist etki) ve buna bağlı olarak adrenalin salgısını artırmaktadır.

Kafeinin mental ve fiziksel performansı artırdığı mekanizma basitçe bu şekilde açıklanabilir. 2001 ve 1994 yılında bisikletçiler üzerinde yapılan çalışmalarda, kafein alımının bisiklet performansı üzerine olumlu etkileri olduğu saptanmıştır. Bu tarz çalışmalarda elde edilen bulgulara bağlı olarak, kafeinin ergojenik olarak adlandırdığımız bisiklet performansını artırıcı etkisi tüm otoriteler tarafından kabul edilmiştir.



Uluslarası Olimpiyat Komitesi geçmiş yıllarda kafeinin idrardaki konsantrasyonunun 12 mg/L’dan fazla olması halinde onu dopingli madde olarak sayıyordu. Ancak, Dünya Anti-Doping Ajansı 2004 yılında kafeini yasaklı madde listesinden çıkarıp, incelenecekler listesine koymuştur. Kafeinin sürekli kullanımı onun bazı fizyolojik etkilerini azaltsa da ( kan basıncı ve nabızdaki artışlarda kafeini ilk kez alanlara oranla görülen daha az artış ve yağ yakımında yine kafeini ilk kez kullananlara kıyasla azalma) uzun süreli ve kısa süreli kafein kullanların performansları kıyaslandığında benzer düzeylerde etki yarattığı gözlemlenmiştir.



2011 yılında Avustralya’da yapılan bir çalışmada, hergün kafein kullanan kişilerle 4 gün boyunca kafein kullanmayıp 5. Gün kafein alan kişilerin 1 saatlik bisiklet performansında bir fark gözlemlenmemiştir. Çalışmaların birçoğunda; kafein alımı egzersizden 1 saat önce 3-6 mg/kg olarak gösterilse de, 2002 yılında yapılan diğer bir çalışmada ise 1-2 mg/kg kafein alımının da ergojenik etkileri görmek için yeterli olduğu belirtilmiştir.



Kafeinin alındıkdan sonra emilip kandaki en yüksek düzeylere ulaşması yaklaşık olarak 30 ile 60 dk arasında değişmektedir. Ayrıca kandakş etkin olduğu süre dediğimiz yarı ömrü ise 5 saate ulaşmaktadır. Bu sebeple; kafein alımı için en etkili strateji, bisiklet yolculuğu ve yarışı öncesi kg başına 3 mg kafein alıp, bununla birlikte 2 saatte 1 ise kg başına 1 mg kafein almak olacaktır.

Yani vücut ağırlığı 70 kg olan bir bisikletçi aktiviteden 1 saat önce yaklaşık olarak 200-250 mg kafein alıp daha sonra 2 saatlik aralarla aktivite süresince 70 mg kafein alarak performansını daha da üst düzeylere çıkarmaya çalışabilir  Unutmayın, kafeinin belirlenen düzeylerin üzerinde alınması; hem c vitamini, demir ve kalsiyum gibi vitamin ve mineral emilimi azaltmakta hem de kan basıncını gereğinden fazla yükseltip kalp hastalıklarına neden olmaktadır. Bu sebeple sizlere aşağıda hazırladığım tablo sayesinde kafein içeren ürünlerin tüketimini kendi ağırığınıza göre düzenleyebilirsiniz...

Bisikletçilerin Kafein alımlarını gerçekleştirirken tüketebilecekleri ürünler:



BESİN TÜRÜ KAFEİN İÇERİĞİ PORSİYON

Filtre Kahve 135-200 mg 1 fincan

Espresso 100 mg 1 fincan

Cappuccino 100 mg 1 fincan

Hazır Kahve 57 mg 150 ml

Türk Kahvesi 57 mg 1 fincan

Kola 30-56 mg 330 ml

Kara Çay 25-110 mg 250 ml

Yeşil Çay 30-50 mg 250 ml

Zero X’treme (High 5) 75 mg 4 g

Energy Source X’treme (High 5) 140 mg 500 ml

Isogel X’treme (High 5) 100 mg 60 ml

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Haftaya görüşmek üzere..

Uzm. DYT. İsmail DÜMENCİ



