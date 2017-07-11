Bisikletçilerimiz Malatya’da yarıştı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından puanlı yol yarışları şampiyonası çerçevesinde 3-5 Temmuz tarihleri arasında Malatya’da yapılan beşinci ayak etabında sporcularımız da mücadele etti.

Yarışmada KKTC Bisiklet Federasyonu takımı (CNC ATOMS) adına, Yıldız A kategorisinde İbrahim Alibaba, Altan Yavuz, Berk Hançerli, Şevket Hançerli, Erdoğan Hammaloğlu, Berke Barkut, Gençlerde Hasan Şentürk, Mert Hançerli, Mazhar Moda ve Kadınlarda Yağmur Aydındağ mücadele etti.

Kafilede Zihni Üney ve Salih Yalızat antrenör, Eral Aşina da yardımcı olarak yer aldı.

Yol, Kriteryum ve Bireysel Zamana Karşı yarışlarının yapıldığı 3 günlük mücadelede sporcularımız ülkemizi başarıyla temsil ederek güzel derecelere imza attılar.

Neredeyse tüm sporcularımız kategorilerinde ana gruplar içerisinde finişe ulaştılar.

Yağmur’dan 3 madalya

Kadınlar kategorisinde sporcumuz Yağmur Aydındağ mücadele ettiği 3 yarışta da üstün bir performans sergileyerek iki ikincilik ve bir üçüncülük madalyası kazandı.