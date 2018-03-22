Bisikletle dünya turuna çıkan Tayvanlı Türkiye'de

Dünya turuna 2015 yılında Alaska'dan başlayan Tayvanlı Jacky Chen, 3 yılda 32 ülkeyi bisikletle geçtikten sonra doğum günü olan 27 Şubat'ta Türkiye'ye girdi.

Taipei Ekonomik ve Kültürel Misyonu Temsilciliğinde AA muhabirine açıklama yapan Chen, arkadaşlarına dünyayı göstermek ve gençlere örnek olmak amacıyla "Jacky Chen Bisikletle Devriâlem - Go or Die (Git ya da Öl)" adlı Facebook sayfasını oluşturduğunu söyledi.

Yola çıkmadan önce 2 yıl boyunca planlama yaptığını, para biriktirdiğini ve en sonunda elektrik mühendisi olarak çalıştığı işinden ayrıldığını belirten Chen, "Yola çıkma sebebim arkadaşlarımla dünyanın güzelliklerini paylaşmak ve hayalini kurduğum bisikletle dünya turunu hayata geçirmekti." diye konuştu.

Alaska'dan başladığı turunda Amerika kıtasını katettikten sonra uçakla Avrupa'ya Geçen Chen, "Hava şartlarından dolayı sadece Avrupa'nın güneyindeki ülkeleri gezdim. Ancak Türkiye'ye girdiğim hafta çok soğuk ve karlıydı. Yolculuğumun en zorlu noktası oldu." ifadelerini kullandı.

Kanada'da bisikleti çalındı

Alaska'dan başladığı dünya turunda 3 yılı geride bırakan Chen, yol boyunca birçok macera yaşadığını belirtti. Alaska ve Kanada'da geçen yolculuğu sırasında sık sık kamp kurduğunu söyleyen Chen, "Kamp kurduğum yerlerde çakallar yemeklerimi çalmaya çalıştılar. Yol boyunca karşıma ayılar çıktı ama saldırmadılar." dedi.

Chen, Kanada'nın Vancouver şehrinde çalınan bisikletinin bir gün sonra polis tarafından bulunduğunu ifade etti.

Girişimine sponsor olan Tayvanlı bir bisiklet firması tarafından Meksika'da kendisine yeni bisiklet hediye edildiğini belirten Chen, bu firmanın katkılarıyla gittiği her ülkede yeni lastik ile dişli verildiğini ve bisikletinin bakıma alındığını kaydetti.

Türkiye'de insanlar evine davet etti

Türk halkı tarafından her gittiği yerde ilgiyle karşılandığını söyleyen Chen, evlerde misafir edildiğini ve Türklerin kendisine sık sık yemeğe davet ettiğini dile getirdi.

Chen, bazı noktalarda akaryakıt istasyonlarında kamp kurduğunu, buralarda sürekli çay ikram edildiğini de gülerek anlattı.

Güvenlik noktasında sıkıntı yaşamadığı Türkiye'de en çok İstanbul ve İzmir'i beğendiğini belirten Chen, Avrupa ve Türkiye'de otoyollarda kaza tehlikesi atlattığını kaydetti.

Chen, 100'den fazla ülkeyi gezmek için 5 yıllık bir plan yaptığını ifade ederek yolculuğunu bir yıl daha uzatmaya karar verdiğini, 2021'de Tayvan'a ulaşacağını söyledi.

Türkiye'nin ardından Bulgaristan'a dönüp oradan da Kuzey Avrupa'ya gidecek olan Chen'in bir sonraki durağı ise Afrika olacak. Chen daha sonra, Kafkaslar, Orta Asya, Güney Asya ve Pasifik ülkelerine geçecek.

ANADOLU AJANSI