Bitcoin 17 saat içerisinde iki kez rekor kırdı

Bitcoin, bugün TSİ 06.00 sularında 12 bin doları aştıktan sonra yükselmeye devam etti ve 01.40'da 14 bin doların üzerine çıkmayı başardı.

Böylece dün 12 bin dolar ve 13 bin dolar sınırlarını aşan Bitcoin, bugün de 14 bin 400 dolara kadar yükselerek son iki günde yüzde 23 değer kazandı.

Bu ay başından itibaren değeri yüzde 45 artan Bitcoin, sene başından bu yana ise yüzde bin 380 prim yaptı.

Dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group, bu açıklamanın ardından vadeli Bitcoin işlemlerine 18 Aralık itibariyle başlayacağını duyurmuştu.

Dünya genelindeki 1200'e yakın sanal para arasında en değerli olan Bitcoin, sadece bu yıl içinde yüzde 1000 değer kazandı. Bitcoin'in toplam piyasa değeri ise 223 milyar dolarla Mc Donald’s, Boeing, Goldman Sachs ve Disney gibi devleri geride bırakıyor.