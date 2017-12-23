Bitcoin tepetaklak oldu! Bir günde yüzde 30 düştü! 

Kripto para birimi Bitcoin, merkez bankası başkanlarından art arda gelen "balon" eleştirileri sonrası 4 günde sert düşüş sergileyerek rekor seviyeden uzaklaştı. Bitcoin şu sıralarda düne göre yüzde 29.95 düşüşle 11.009 dolar seviyesinden işlem görüyor.

18 ARALIK'TA REKOR KIRMIŞTI

Bitcoin'in 18 Aralık'taki zirvesinden yüzde 37 civarında gerilemesiyle birlikte kripto paraya dayalı hisseler piyasalar açılmadan önceki işlemlerde sert düşüşler sergiledi. ABD, 1 Aralık'ta Bitcoin vadelilerine işlem izni verdiğinde 10 bin dolar seviyesinde olan fiyat, 18 Aralık'ta 19.532 dolara kadar tırmanarak rekor kırdı.

YÜKSELİŞ EĞİLİMİ İKİ KEZ TERSE DÖNDÜ

Bu takvim içinde Bitcoin'in spot fiyatında yükseliş eğilimi iki kez terse döndü. İlki 7-8 Aralık arasında bir gün sürdü. Bitcoin 16 bin civarından 13 bin dolara geriledi. İkincisi ise 11-13 Aralık arasında iki gün sürdü ve fiyat 17.500 dolardan 16.500 seviyesine gevşedi. Fakat Bitcoin'de bu hafta yaşanmakta olan düşüş daha uzun süreli ve büyük oldu.

10 BİN DOLARA KADAR DÜŞTÜ

Bitcoin fiyatı 18 Aralık'ta 19.532 dolar ile rekor kırdıktan sonra aşağı yönlü hareketlendi, bugün düşüşün dördüncü günü. Bitcoin fiyatı gün içinde en yüksek 16.820 ve en düşük 10.700 doları gördü. Rekor seviyeyle kıyaslayınca düşüş 8.800 doları aştı. Coindesk.com'a göre Bitcoin şu sıralarda düne göre yüzde 29.95 düşüşle 11.009 dolar seviyesinden işlem görüyor 2009'da doğan sanal para 8.800 dolar seviyesini ilk kez sekiz yıl sonra 2017 Kasım ayı sonlarına doğru geçmişti. Aynı seviyede değer kaybı ise sadece dört günde yaşandı.