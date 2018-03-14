Bitcoin'e bir yasak da Google'dan

Google, bugün yaptığı açıklamayla haziran ayından itibaren kripto para ve bunlarla ilişkili içeriklere yer veren reklamları yasaklayacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, yeni reklam politikası çerçevesinde kripto para, finansal getiri farkı ve çift değişkenli opsiyonlar gibi denetlenemeyen veya spekülatif finansal ürünler için reklamlar yasaklanacak.

Facebook da kripto para birimleriyle ilgili tüm reklamları yasaklamıştı.