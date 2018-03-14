HABER KIBRIS

Bitcoin'e bir yasak da Google'dan

Facebook, kripto para birimleriyle ilgili tüm reklamları yasaklamıştı

14/03/2018

Bitcoin'e bir yasak da Google'dan
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Google, bugün yaptığı açıklamayla haziran ayından itibaren kripto para ve bunlarla ilişkili içeriklere yer veren reklamları yasaklayacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, yeni reklam politikası çerçevesinde kripto para, finansal getiri farkı ve çift değişkenli opsiyonlar gibi denetlenemeyen veya spekülatif finansal ürünler için reklamlar yasaklanacak.

Facebook da kripto para birimleriyle ilgili tüm reklamları yasaklamıştı.

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TAGS: Bitcoin, google
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