Bitcoin'e yeni başlayanlar için 3 önemli tavsiye

Bitcoin şu sıralar dünyadaki en sıcak yatırım ve ticaret aracı. Ancak bu yatırım işine girmeden önce bilmeniz gereken üç ana şey var. Faaliyetinizin kayıtlarını tutmanızın dışına dikkat etmeniz gereken küçük ama hayat kurtaran noktalar şu şekilde.

Bitcoin, Ripple, Ethereum, IOTA, Dash, sanal ya da kripto para. Bu aralar sıkça duyduğunuz yatırım araçları. Eminim yanınızdaki arkdaşınız da küçük bir meblağ bile olsa Bitcoin veya Dashcoin'e yatırım yapmıştır. Eğer henüz yatırım yapmadıysanız, hala zamanınız var.

Bitcoin veya onun alt coinlerini satın almadan önce bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken üç ipucunu sizlerle paylaşıyorum ...

Küçük başlayın

Kişisel tecrübelere de bağlı olarak son derece küçük bir miktarla başlamanız tavsiye edilyor. Birikiminizin küçük bir kısmıyla bu işe girebilirsiniz. Paranızın hepsini kripto paralara yatırıp çarçur etmenin bir anlamı yok.

Bitkocuğu satın alma, taşıma ve saklama süreci, geleneksel çevrimiçi bankacılık veya yatırım gibi değil. Örneğin, bitcoin'i yanlış bir hesaba, adrese gönderirseniz, sadece bankanızı arayıp işleminizi iptal edemezsiniz. Dolayısıyla, daha büyük miktarda işlemler yapmadan geçmeden önce, bitoin almayı ve nispeten daha küçük bir miktarla sistemin mekanik özelliklerini öğrenmeniz kritik önem taşıyor.

Tekrar söylüyorum fazla yatırım yapmadığınızdan emin olun.

Her hareketinizi not alın

Bitcoin son derece modern bir teknoloji olduğu halde, tüm bilgilerinizin "çevrimdışı" kayıtlarını sakladığınızdan emin olun. Kalem kağıt ya da en azından bir Microsoft Word belgesi kullanarak yedek alın.

Bitcoin'i saklama ve gönderme/alma, dijital bir cüzdan kurmayı içeriyor. Örneğin şu cüzdanınız bunun gibi görünebilir: "1GwV7fPX97hmavc6iNrUZUogmjpLPrPFoE" Bu hiç de bir hesap adına benzemiyor değil mi?

Cüzdanınızın özel bir anahtarı var. Bu, yukarıdaki genel anahtara benzeyen bir dizi sayı ve harften oluşabilir. Bu, cüzdanınıza erişmek için kullandığınız "şifre"dir. Bu verileri paylaşmamalı veya kaybetmemelisiniz.

Her iki durumda da, güvenli cüzdanların "Şifremi unuttum" seçeneği yok. Özel anahtarınızı kaybederseniz veya unutursanız, cüzdanınıza erişiminizi ve yatırımınız tamemen kaybedersiniz.



Hesap oluşturun ve önleminizi alın

Nakit paranızı bitcoine dönüştürmek için, bir dövizle (dolar, TL gibi) hesap açmanız gerekiyor.

Sisteme kayıt olurken yapılan kimlik doğrulama veya para transferleri işlemi birkaç gün sürebilir. Bazı sistemlerde saatler içerisinde bile bu işlemler sonuca bağlanabiliyor. Bunun nedeni de dövizin tanınması ve aranan bir suçlu olup olmadığınızdan emin olmak.

Hesabı açtıktan sonra, bitcoin almak için banka havalesiyle ya da kredi kartıyla sisteme para atabilirsiniz.

Bu adımdan sonra dijital ortamda bulunan kripto paralarınızı korumak için harici cüzdan donanımı satın alın. Çünkü cüzdan içindeki paranız aniden kaybolabilir. Verileri saklamak için geliştirilen USB bellek boyutundaki cüzdanlar sizi koruyabilir.

Yeni yeni bitcoin'e yatırım yapmaya başlıyorsanız, ya da bir süredir yatırım işindeyseniz bu ipuçlarını izleyerek büyük hatalar ve kayıplardan kaçınabilirsiniz.

Kripto para piyasa hacmi 44 milyar dolar arttı

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasa hacmi, genel yükselme trendinin etkisiyle, düne göre 44 milyar dolar artarak 584 milyar dolara yükseldi.

Yüksek hacmiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin ise düne göre yüzde 11.76 artarak 15 bin 635 dolardan işlem görüyor.

257 milyar dolarlık piyasa değeriyle Bitcoin, 1382 kripto para biriminin oluşturduğu 584 milyar dolarlık piyasa hacminin yüzde 44.1'ini oluşturuyor. Kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi ise 28.7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; Bitcoin 11.76, Ethereum yüzde 3.39, Bitcoin Cash yüzde 6.71, Ripple yüzde 9.83 ve Litecoin yüzde 1.91 artış gösterdi.

Onur Binay/milliyet.com.tr