Bitki Çaylarının bu faydalarını biliyor musunuz?

Merhaba değerli okurlarım,

Bugün sizlere uzun zamandır uyguladığımız bir rutinin dışına çıkıp; sporcu performansını artırıcı beslenme yerine hastalıklarda beslenme ile ilgili olan bir konuda bilgi vermek istedim. Bu sebeple; ülkemizde de son derece trend olan ve kilo kontrolünde de etkisi kanıtlanmış olan bitki çaylarının, halkımız arasında en yaygın görülen hastalıklardan olan şeker hastalığı üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetmek istedim. Aşağıda bahsedeceğim özelliklere bağlı olarak bitki çaylarının tüketimi hem şeker hastalığından korunmayı hem de yağ yakımının artırılmasını desteklemektedir.

Diabetes Mellitus halk arasındaki adıyla şeker hastalığı, iki farklı türe sahiptir. Bunlardan biri tip 1 şeker diyabet, diğeri ise tip 2 diyabet olarak adlandırılmaktadır. Tip 1 diyabette, vücudumuz besinleri aldıktan sonra yükselen kan şekerimizin hücrelerimize alınması için gerekli, pankreastan salgılanan insülin hormonun salgılanmaması veya yetersiz salgılanması ile karakteriz bir hastalıktır. Pankreas organımızın β-hücrelerinin zarar görmesine bağlı olarak insülin hormonun salgısından bozulmalar ve tip 1 diyabet ortaya çıkar. Kısacası tip 1 diyabet insülin yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır ve kronik dediğimiz ömür boyu insüline dışardan bağımlı olduğumuz bir hastalıktır.

Tip 2 diyabet ise, toplumumuzdaki şeker hastalığı vakalarının yaklaşık olarak %90’ını oluşturmaktadır. Tip 2 diyabette, kan şekeri yükseldikten sonra insülin hormonu salgılanmasına rağmen insülinin kan şekerini yine de hücre içine sokamamasına bağlı olarak gelişen bir sendromdur. Burada insülin yetersizliğinden çok hücrelerin insulin olan duyarlılığında azalma yani İnsülin Direnci dediğimiz durum görülmektedir. Tip 2 diyabet gençlerde ve ergenlerde; obezite ve hareketsiz yaşam şeklinden dolayı malesef her geçen gün daha da yaygınlaşan bir hastalık olarak göze çarpmaktadır. Neyse ki, tip 1 diyabetten farklı olarak akut dediğimiz, tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Diyabet yani şeker hastalığından muzdarip bireyler, bu hastalığa ek olarak kan yağları düzeylerinin çok yükseldiği dislipidemi sendromundan da çoğu zaman muzdarip olmaktadırlar. Bu durum, kişinin ileride şeker hastalığına ek olarak kalp hastalıklarına da yakalanmasına ve yaşam kalitesinin daha da düşmesine zemin sağlamaktadır. Metabolik dislipidemi, kan yağlarından trigliserit düzeylerinin çok yükselmesi, ve buna bağlı olarak damarda tıkanıklık yapan kötü huylu kolesterol dediğimiz LDL düzeylerinin de yükselmesine ve iyi huylu damar temizleyen kolesterol dediğimiz HDL düzeylerinin de düşmesi ile gözlemlenmektedir. Vücut iç metabolik dengesinde meydana gelen bu dengesizlik ile ortaya çıkan düşük bağışıklık sistemi savunması oksidatif strese ve hücresel zararlara neden olmaktadır. Oksidatif stres, hem insülin hormonunun salgılanması için gerekli olan β-hücrelerinin zarar görmesine hem de kalp hastalıklarına neden olan kardiyovasküler komplikasyonlarının yani kan lipid ve kolesterol düzeylerinin artmasına neden olduğu için Diyabetin ilerlemesini ve kötüye gitmesine neden olmaktadır.

Antioksidan enzimlerden süperoksit dismutaz ve katalaz hücreleri oksidatif strese karşı korumaktadır. Heat Shock Proteins yani türkçe adıyla ısı şoku proteinleri (Hsp) hem bağışıklık sisteminin artırılıp bu koruyucu enzimlerin salgılanmasında hem de tip 2 diyabette belirttiğimiz hücrelerin insüline olan duyarlılığında artışı sağlamaktadır.

Tip 2 diyabet yaşam, şekli değişikliği (diyabete özgü diyet programı, fiziksel aktivite, vücut yağ oranında azalma) ve matformin, akarboz gibi farmakolojik ilaçlarla tedavi edilebilmektedir. Bitki Çayları tüketimi, kan glikozunu yani kan şekerini düşürücü özellikleriyle tip 2 diyabette farmakolojik tedavi yöntemlerine karşı ucuz maliyetli bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Momordica Charantia yani halk arasında bilinen adıyla ‘’Bitter Lemon’’ β-hücrelerinden insülin salgılanmasını ve buna bağlı olarak hücrelere glikoz yani şeker alımını artırmaktadır. Bunlara ek olarak; serum kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürüp iyi huylu kolesterol olan kalp dostu HDL lipoproteini salgısını artırmaktadır. Tüm bu metabolik ve kardiyovasküler etkileriyle bitter lemon (kudretkenarı), tip 2 diyabet hastalığının oluşumunun önlenmesinde ve bulgularının da hafifletilmesinde ve tedavi edilmesinde etkilidir.

Coccinia İndica Hindistan’a özgü bir bitki olduğu için türkçe karşılığı bulunmamaktadır. Bağışıklık sistemi enzimlerinden olan süperoksit dismutaz, katalaz gibi enzimlerin salgısını artırıp, glutatyon seviyelerini düşürüp buna bağlı olarak antioksidan durumunu yani bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca, kan şekerini düşürüp, karaciğerde depolanmasını (hepatik glikojen yapımı) sağlayarak hipoglisemik (düşük kan şekeri) bir etki yaratmaktadır.

Camellia Sinensis ise birçoğumuzun günlük hayatta sıkça tükettiği ‘’Yeşil Çay’’ın ta kendisi olmakla birlikte; kilo kaybı, yağ oksidasyonu (yakımı), kan basıncının düşürülmesi (düşük tansiyon), kan şeker düzeylerinin düşürülmesi, lipid (yağ) peroksidasyonu gibi kansere sebep olan maddelerden vücudu koruyucu özellikleri ve kan lipid profilinin düzenlemesinde görevlidir. Yeşil Çay , özelliklerine bağlı olarak obezite, kalp hastalıkları ve tip 2 diyabete karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

Salvia Officinalis daha yaygın ismiyle Adaçayı, özellikle güzel Kıbrısımızda sıkça tüketilen mis kokulu bir çay olduğu için onun da tabii ki şeker hastalığına olan faydalarından bahsetmemek ona büyük bir haksızlık olurdu. Adaçayı; içerisinde bulundurduğu bileşenlerin etkisiyle, kan şekerini düşürdüğü ve tip 2 diyabet hastalığından muzdarip insanların yüksek kan şekeri düzeylerinden minimum düzeylerde etkilenmesine katkı sağlamaktadır. Yapılan bir çalışmada, 14 gün boyunca adaçayı ile beslenen Oral Glikoz tolerans tesi (şeker takviyesi) farelerin açlık plasma glikoz yani kan şekeri düzeylerinde düşüş gözlenmiştir. Ayrıca, kan şekerini yükselten glukagon hormonunun etkinliğinde azalmaya ve kan şekerini düşüren insülin hormonunun da etkinliğinde artışa katkı sağladığı da gözlemlenmiştir. Ayrıca, Portekiz’de yapılan bir çalışmada yaşları 40 ile 50 arasında değişen 6 sağlıklı kadında yapılan çalışmada, Adaçayı ’nın bağışıklık sistemini güçlendirip insülin salgısından görevli β-gücrelerinin zarar görmesini engellediği bulunmuştur.

Hepinize sevgi ve sağlık dolu güzel bir hafta diliyorum..

Uzman Diyetisyen İsmail DÜMENCİ