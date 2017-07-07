BKP, Kıbrıs Türk ile Rum tarafını soğukkanlı hareket etmeye davet etti

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, İsviçre’nin Crans -Montana kasabasında devam eden Kıbrıs görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ileride ciddi gerginlikler yaratabileceğini ileri sürerek, Kıbrıs Türk ile Rum tarafını soğukkanlı hareket etmeye davet etti.

BKP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, İzcan, görüşmelerde önemli ilerlemeler sağlanmış olmasına rağmen özellikle güvenlik ve garantiler başlıklarında tıkanıldığını belirterek,“bir kez daha dış güçlerin menfaat ve çıkarları Kıbrıslıların geleceğinden önde gelmiştir” dedi.

“Türk tarafının tek taraflı müdahale hakkında ısrarı ve 1960 garanti antlaşmalarının değiştirilmesini kabul etmemesi, Kıbrıs Rum tarafının da bu konumdaki ısrarı görüşmelerin kopmasına neden olmuştur” diyen İzcan, “askersiz ve silahsız bir Kıbrıs’a ulaşılamaması hepimiz için büyük bir kayıptır” dedi.

İzcan,Türkiye Cumhuriyeti Dışİşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu konferansın son konferans olduğu şeklindeki açıklamalarının; ciddi tehdit ve tehlikeler içerdiğini de savunarak, “yeni macera arayışları hiç kimseye yarar sağlamaz” dedi.

İzcan, iki toplumun aralarındaki çelişkileri uzlaşı yoluyla çözmekten başka çareleri bulunmadığını ifade ederek, yaşananları fırsat bilip ‘felaket tellallığı’ yapan kesimlere itibar edilmemesini istedi.