BKP-TKP Yeni Güçler Değirmenlik Halkıyla Buluştu

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre İzcan burada yaptığı konuşmada, TKP-Yeni Güçler, BKP İttifakının toplumun önüne ciddi bir alternatif koyduğunu, Kıbrıs sorununun çözümüne olduğu kadar, ekonomik ve sosyal sorunlara yönelik çözüm önerileri hazırladığını, 7 Ocak seçimlerinde bunları hayata geçirmek için halktan destek istediklerini söyledi.

Yeni bir Faiz Yasası’na ihtiyaç duyulduğunu kaydeden İzcan, “İşsizlik ve göç konusu diğer yakıcı sorunlarımızın başında gelmektedir” dedi.

İzzet İzcan iktidara gelmeleri halinde, istihdamlarda vatandaşlara öncelik verileceğini, yabancı işgücüne eğer ihtiyaç varsa izin verileceğini söyledi.

“Yabancı emekçilerin bir mal gibi alınıp satılmasını asla kabul edemeyiz” diye konuşan İzcan, “TKP Yeni Güçler - BKP İttifakı, emeğe saygıyı en yüce değer olarak görmekte ve buna uygun davranmaktadır” şeklinde konuştu.