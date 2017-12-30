BKP’nin Yeni Yıl Mesajı…

İzcan yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında UBP-DP Hükümeti’ni statükoyu muhafaza ederek devamını sağlamakla suçladı.

Toplumsal yok oluş tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Kıbrıslı Türklerin tek çıkış yolunun erken federal çözüm olduğu fikrini de ifade eden İzcan, 2018’in çözüm yılı olması için kararlı bir şekilde mücadeleye ve müzakere sürecine destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

İzcan, 2018 yılının tüm dünya halklarına ve Kıbrıs’a barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi ve halkın yeni yılını kutladı.