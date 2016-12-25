BM: Akdeniz’de 5 bin kişi boğuldu

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), 2016’da Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 5 bin göçmenin Akdeniz’de boğulduğunu açıkladı.

BM, bu rakamın şimdiye kadarki en yüksek yıllık rakam olduğunu kaydetti. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), perşembe günü İtalya açıklarında batan iki göçmen botunun da bu rakama dahil olduğunu belirtti. Botların batması sonucu yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Sözcü William Spindler, “Bu, bu yıl her gün, Avrupa’da emniyet ya da iyi bir yaşam arayan ortalama 14 kişinin öldüğü anlamına geliyor” dedi. Uluslararası Göç Örgütü’ne göre ise 2015’te bir milyondan fazla insan denizi aştı, yaklaşık 3 bin 800 kişi yolda hayatını kaybetti. Bu yıl ise yaklaşık 359 bin göçmen denizyoluyla Avrupa’ya ulaştı.



