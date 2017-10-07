BM: Dünyanın en büyük insani krizi Arakan’da

Birleşmiş Milletler, Arakanlı Müslümanların dünyanın en büyük krizlerinden birini yaşadığını açıklarken, son 1.5 ayda Bangladeş’e 515 bin Arakanlı ulaştı

Türkiye başta olmak üzere uluslararası camianın baskılarına rağmen Myanmar ordusu ve radikal Budistlerin, Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmü devam ediyor. Son olarak Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşandığını söyledi ve Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e kaçışının sürdüğünü aktardı. Myanmar hükümetine BM'ye Arakan eyaleti için tam ve koşulsuz erişim izni vermesi çağrısını yineleyen Lowcock, bölgedeki durumun "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Bangladeş'teki sığınmacı kamplarını ziyaret ederek, sorunları yerinde gözlemlediklerini ifade eden Lowcock "Dünya, Bangladeş hükümeti ve halkına, sığınmacılara verdiği destekten dolayı minnettar olmalı" diye konuştu.



"100 BİN MÜSLÜMAN BEKLİYOR"

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman ise, Myanmar'ın Arakan'a bağlı Buthidaung kentinde yaklaşık 100 bin Müslüman'ın, Bangladeş'in Cox's Bazar kentine geçmek için beklediğini açıkladı. 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 515 bine ulaştığını belirten Millman, Kamplara ulaşan sığınmacıların bitkin düştüğünü ve çoğunlukla beraberinde bir şey getiremediklerini anlattı. İngiltere merkezli Disasters Emergency Comittee (Acil Felaket Komitesi) adlı sivil toplum kuruluşunun tespitlerine göre ise Bangladeş'e kaçan 145 bin Arakanlı Müslüman çocuğun büyük kısmının ciddi beslenme sorunuyla karşı karşıya. Mülteciler arasında hamile ve emzirmekte olan 50 bin kadının bulunduğu ve bunların da gıda yardımına ihtiyaç duyduğu kaydedildi.