BM: Gereksiz gerginliği tırmandırmaktan kaçınılmalı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Rum yönetiminin tek taraflı doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

Haq, “İlgili ülkelerin hidrokarbon araştırmaları konusunda gereksiz gerginliği tırmandırmaktan kaçınacağına ve farklılıkları diyalog yoluyla çözmeye çalışacağına inanıyoruz.” dedi.

Sözcü Haq, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ise taraflar istekli olduğu sürece ilerleme kaydedilebileceğini ifade etti.