BM Merkezi’nde Kıbrıs sorunu görüşülecek

Crans Montana’daki Kıbrıs Konferası’nın başarısızlıkla sonuçlanmasının yankıları sürüyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın BM Güvenlik Konseyi üyelerine bugün verecekleri brifing çerçevesinde, BM merkezindeki birçok toplantının gündeminde Kıbrıs sorunu yer alacak.

Güvenlik Konseyi üyeleri, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ ten Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakereler konusundaki değerlendirmesini duyma fırsatı bulacaklar ve sonraki adımlar üzerinde görüş alışverişi yapacaklar.

Diplomatik kaynaklara göre New York’ta bulunan Eide, Güvenlik Konseyi üyeleriyle ve üç garantör gücün, Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallığın temsilcileriyle görüşecek.