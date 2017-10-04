BM’den Kuzey’deki Rum ve Maronitlere Gönderilen Malzemelere İlişkin Açıklama

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP), Karpaz’daki Rum ve Maronitlere yaptığı haftalık malzeme dağıtımını, KKTC’nin aldığı karar nedeniyle sadece tıbbi malzemeyle kısıtlamak zorunda kaldığını belirterek, bu konuda karşılıklı bir çözüme ulaşılabilmesi için yardımcı olmaya hazır olduğunu açıkladı. Barış Gücü açıklamasında, Kıbrıs Türk tarafının kararının “şanssız bir gelişme olarak değerlendirildiği” ifade edilerek, “olaydan üzüntü duyarız” denildi.

BM Barış Gücü, KKTC’deki Rum ve Maronitlere gönderilen malzemelerin sınırdan geçişine ilişkin bir açıklama yaptı.

BM’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Bu sabah saat 10.50’de Karpaz’daki Kıbrıs Rum topluluğuna insani yardım taşıyan bir BM Barış Gücü (UNFICYP) aracı 40 yıla yakındır olduğu gibi rutin bir şekilde Lefkoşa’dan hareket etti. BM Barış Gücü Kıbrıs Türk yönetiminin tek taraflı aldığı diğer insani yardım malzemelerine gümrük ve vergi uygulanması kararını takiben, bugünkü dağıtımı sadece tıbbi yardım malzemesiyle sınırlamak durumunda kaldı.

BM Barış Gücü, şanssız bir gelişme olarak değerlendirdiği Kıbrıs Türk yönetimince alınan karardan üzüntü duyar. Misyon’un, Kuzey’deki Kıbrıslı Rum ve Maronit topluluklarına insani yardım dağıtma rolü, 3. Viyana Antlaşması diye bilinen ve uzun yıllardır süregelen karşılıklı bir antlaşmaya dayanmakta, yüzlerce yaşlı ve güvencesiz insanın haftalık temel ihtiyaçları sağlanmaktadır.

BM Barış Gücü, taraflara karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşmaları için, konudan etkilenen toplulukların çıkarlarını da akılda tutarak yardımcı olmaya hazır bulunacaktır.“