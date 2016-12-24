BMGK'dan tarihi karar

İsrail’in işgali altında tuttuğu Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini “derhal ve tamamen” durdurmasını talep eden karar, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) kabul edildi.

Dünkü oylamada BMGK’nın 14 üyesi “evet” oyu kullandı. BMGK’da İsrail’e yönelik eleştirilerin karşısında duran ve 2011’de İsrail’in yasa dışı yerleşim birimlerini kınayan karar tasarısını veto eden ABD ise ilk defa “çekimser” oy kullandı. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, “Karar gerçekleri yansıtıyor ve geçmişteki ABD politikalarıyla da uyuşuyor” dedi.

TRUMP VE İSRAİL ÖFKELİ

Obama yönetiminin, İsrail’i kınayan kararı veto etmemesi tarihi bir karar olarak nitelendirilirken, görevi 20 Ocak’ta devralacak ABD’nin yeni Başkan Donald Trump’ın ise ilk diplomatik yenilgisini BMGK’da aldığı belirtiliyor. Trump, Obama yönetimini karar tasarısını veto etmeye çağırmış, ayrıca kararı öneren Mısır’ın Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi’yi bizzat arayarak oylamayı ertelemesini istemişti. Mısır’ın oturumu erteleme kararı almasından sonra tasarı bu kez Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK’ya getirildi. Trump’un müdahalesi sonrasında oylamayı erteleten Mısır bu kez “evet” oyu kullandı. Filistin yönetimi, kararı “İsrail’e büyük darbe” olarak nitelendirdi. İsrailli Enerji Bakan Yuval Steinitz ise “ABD, bu gece Ortadoğu’daki tek müttefiki İsrail’i terk etti” dedi. Trump ise “20 Ocak’tan sonra her şey farklı olacak” açıklaması yaptı.



