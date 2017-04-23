Bob Geldof , Mağusa'yı salladı

Kaptanın seyir defteri Mağusa'da Doğu Akdeniz Üniversitesi'deydi Rock EMU kapsamında DAÜ de Rock ziyafeti ve rock müziğinin efsane ismi Bob Geldof konser verdi.

Robert Frederick Zenon "Bob" Geldof, İrlandalı şarkıcı, söz yazarı, aktör ve politik eylemcidir. Bunun yanı sıra 65 yaşında olmasına rağmet mükemmel performans sağlayan Geldof seslendirdiği birbirinden güzel,muhteşem ve hareketli parçalarla deyimi yerindeyse DAÜ ve Mağusa'yı salladı .



Geldof "Milliyetcilik insanları öldürüyor..Biz İrlanda'da milliyetcilikten çok acılar çektik..3000 den fazla insan öldü..Politikacıları,imamları ve papazları bir tarafa bırakarak bu adayı birleştirin. Larnaka'dan buraya gelene kadar nerdeyse 40 sene harcadık.Kıbrıslı Rumların bu konser konusundaki söylediklerine kulak vermeyerek DAÜ Mağusa'da bu konserde yanımızda olan herkese çok teşekkürler ediyoruz"dedi. Geldof ve ekibi gecenin gorgunluğunu kale içindeki Monks Inn de margarita içerek attı.





Bob öncesinde MM Band ( mağusa müzik grubu ) sahne aldı. Mağusa Müzik Band. ..gitar ve vokal Enver Ermetal. Bas Kürşat Öztürk. davul Turgut Karagil. Klavye Tolga Ruhi.trombon vural coşar .trompet Ergün okcun. Saxsafon Fazil Yücel. Gitar Hasan Güngör .solist Candan Kınalısoy Doğu .