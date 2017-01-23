Boğaç Aksoy: ‘Zafer Ergin'den öğrenecek çok şey var

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar’da ‘Volkan’ karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Boğaç Aksoy, dizide ‘Rıza’ karakterini canlandıran Usta oyuncu ‘Zafer Ergin’ ile çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Yakışıklı oyuncu paylaşımına, ‘Ondan öğrenecek çok şey var… Arka Sokaklar, yeni bölümüyle her Cuma 20.00’de Kanal D’de!’ notunu düştü.

Paylaşım, dakikalar içerisinde yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

Boğaç Aksoy, geçtiğimiz günlerde ‘Arka Sokaklar’ dizisinde çektiği ‘-3 derece havada suya atlama sahnesi’ ile gündeme gelmiş, çok konuşulmuştu.