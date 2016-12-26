HABER KIBRIS

Boğazköy-Pınarbaşı anayolunda kaza

26/12/2016

Boğazköy-Pınarbaşı anayolunda kaza
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Dikkatsiz sürüş ve aşırı yağış önceki akşam Boğazköy-Pınarbaşı anayolunda kazaya neden oldu.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Saat 00.05’te meydana gelen kaza, Ali Tosbıyık’ın GL 755 plakalı aracıyla Pınarbaşı istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak aracın sol yanına devrilmesi sonucu meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Yeni Bakış - Ahmet İkidereli 



TAGS: kaza, haber
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