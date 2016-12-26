Boğazköy-Pınarbaşı anayolunda kaza
26/12/2016
Dikkatsiz sürüş ve aşırı yağış önceki akşam Boğazköy-Pınarbaşı anayolunda kazaya neden oldu.
Direksiyon hakimiyetini kaybetti
Saat 00.05’te meydana gelen kaza, Ali Tosbıyık’ın GL 755 plakalı aracıyla Pınarbaşı istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak aracın sol yanına devrilmesi sonucu meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: Yeni Bakış - Ahmet İkidereli