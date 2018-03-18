Bölge Ziyaretlerini Sürdüren HP, Güzelyurt ve Lefke’ye Gitti...

Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, Gülşah Sanver Manavoğlu, Jale Refik Rogers ile Erek Çağatay’ın katıldığı ziyarette konuşmalar da yapıldı.

Partiden verilen bilgiye göre, partiye yeni üyelerin de yazıldığı buluşmada, ilk sözü HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu aldı. Büyükoğlu, seçim zamanında ve sonrasında toplumsal icraat için partiye katkı koyanlara teşekkür etti, bundan sonrası için herkese daha çok görev düşeceğini söyledi.

HP Güzelyurt İlçe Başkanı Ramadan Durmazer, ise konuşmasında birlik ve beraberliğin kendilerine çalışma aşkı verdiğini söyledi.

HP Lefke İlçe Başkanı Serhat Usanmaz partisinin yeni ilçe olan Lefke’ye gerekli desteği ve ilgiyi gösterdiğini ifade ederek “Bu bölgeye sahip çıkan ve bunu yaparken de fedakarca çalışan tüm üyelere teşekkür ederim” dedi.

ÖZERSAY: “SÜRECİ BERABER İNŞA EDECEĞİZ”

HP Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin amaç ve ilkeleri çerçevesinde hareket eden herkese teşekkür etti.

“Bizler ilk kez bir partiye üye olduk. İlk kez bir parti kurduk. Eksiklerimizle, doğrularımızla bu süreci beraber inşaa edeceğiz. Katkılarınız şimdi artarak önem kazanıyor” diyen Özersay, Türkiye’den gelen suyun bölgeye dağıtımı ve belediye seçimlerine yönelik soruları da yanıtladı.

Özersay, su konusunda Tarım Bakanlığı ile koordineli olarak adım atacaklarını ifade etti.

Özersay, belediye seçimleriyle ilgili olarak da görüşmelerin devam ettiğini belirterek, konunun bir hafta içinde sonuca bağlanacağını ve partililere bilgilendirme yapılacağını söyledi.