Pazar günü deplasmanda oynayacakları Gençlik Gücü’nün, iyi ve mücadeleci bir takım olduğuna dikkat çeken teknik direktör Mehmet Bolkan, “Türk Ocağı olarak bu yıl bir hedefe ulaşacaksak, Lefkoşa’dan puan veya puanlarla dönmemiz gerekiyor. Bu nedenle kaybetme lüksümüz yok” dedi

Havadis/Coşkun KUTAY

K-Pet Süper Lig’in ilk haftasında evinde ağırladığı Cihangir’i 1-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaparak giren Türk Ocağı, yarın Gençlik Gücü ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmayla ilgili hazırlıklarını, teknik direktör Mehmet Bolkan nezaretinde antrenör Bayram Dağgül ve kaleci antrenörü Mehmet Yeşilleme’nin, 20 Temmuz Mete Adanır Antrenman Sahası’nda dün yaptırdığı antrenman ile sürdürdü. Teknik direktör Mehmet Bolkan çalışma sonrasında, Gençlik Gücü ile oynayacakları müsabaka hakkında Havadis’e konuştu.

GG mücadeleci bir takım

Sezonun ilk maçlarının daima zor geçtiğine, ancak yine de evlerinde oynadıkları Cihangir karşılaşmasından üç puanla ayrılmak başarısını gösterdiklerine dikkat çeken Teknik Direktör Mehmet Bolkan, “Bu hafta, yeni sezonun ilk deplasmanı olan Gençlik Gücü müsabakasına gidiyoruz. Gençlik Gücü’nü, oynadıkları Küçük Kaymaklı maçında izledik. Mücadeleci bir takım olan Gençlik Gücü bu karşılaşmada iyi oynadı, ancak kazanamadı. Bütün bunları göze alarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz ve bu çerçevede haftayı üç antrenmanla tamamlayarak, cumartesi günü Malpas Otel’de kampa gireceğiz” ifadelerini kullandı.

Puan veya puanlar

Türk Ocağı olarak bu yıl bir hedefe ulaşacaksak, Lefkoşa’dan puan veya puanlarla dönmemiz gerekiyor” diyerek sözlerini sürdüren Teknik Direktör Mehmet Bolkan, “Kaybetme lüksümüz yok” dedi.

Ertaç, James ve Bilal’in sakatlığı sürüyor

Ertaç, James ve Bilal’in sakatlığının sürdüğünü söyleyen Teknik Direktör Mehmet Bolkan, “Ertaç’ın, Fenerbahçe Kulübü doktoru Burak Kunduracıoğlu nezaretinde yapılmakta olan tedavisi, hafta başından bu yana İstanbul’da devam ediyor. Doktor kontrolünde tedavileri süren üç futbolcumuzun son durumu, müsabaka öncesinde netlik kazanacak” şeklinde fikir belirtti.