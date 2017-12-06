HABER KIBRIS

Bombardıman uçakları Kore semalarına ulaştı!

ABD ve Güney Kore'nin Kore yarımadası üzerinde yaptığı hava tatbikatı devam ediyor.

06/12/2017

Bombardıman uçakları Kore semalarına ulaştı!
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Yonhap haber ajansının haberine göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı B-1B tipi bombardıman uçağı Kore semalarında uçarken görüntülendi.

İki ülkenin Pazartesi günü başlattığı ortak tatbikata 230'dan fazla savaş uçağı katılıyor. Tatbikatta B1-B tipi uzun menzilli bombardıman uçaklarının yanı sıra 'hayalet uçak' olarak bilinen F-22'ler de yer alıyor.

Kuzey Kore yönetimi, tatbikatın nükleer savaşa yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunmuş ve tatbikatı 'açık ve kapsamlı bir provokasyon' olarak tanımlamıştı.



TAGS: abd, kore, uçak, bomba
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