Bonfile ithaline izin verildi

Bakanlar Kurulu, 3 Temmuz’daki toplantısında aldığı bir kararla, ülke turizminin ihtiyacı olan ve ülkede tedarikinde sıkıntılar yaşanan sığır cinsi bonfile ithaline belli koşullarla izin verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ithal edilecek bonfilenin AB veya TC menşeli olması; bulaşıcı hastalıklardan ari ülkelerden yapılması; o ülkelerde satış ve tüketiminde kısıtlama bulunmaması; bonfilelerin vakumlu ambalajlarda etiketlenmiş ve donmuş ithal edilmesi; büyükbaş bonfilenin genç dana bonfilesi olarak asgari 2 kiloluk parçalar halinde olması ve ithalatla ilgili mevzuat ve kurallara uyulması, orjin belgesi, Veteriner Sağlık Sertifikası sunulması gibi koşullar bulunuyor.