Bora: Masada daha fazla zaman kaybedilmemeli

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, Kıbrıs Türk tarafını eşit bir taraf olarak değil de, azınlık olarak gördüğünü her fırsatta bildiren Rum tarafıyla masada daha fazla zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirtti. Bora, içteki sorunları halletmeye çalışarak emin adımlarla gelecekten endişe duymadan KKTC’nin yoluna devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Bora, yaptığı yazılı açıklamada, Rum tarafının ENOSİS’le ilgili Meclis’te aldığı kararı değiştirmeyip, sadece yöntem değişikliği yaparak ENOSİS ile ilgili görevi Eğitim Bakanlığı’na devrettiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğalgazla ilgili yaptığı uyarıyı Rum lider Nikos Anastasiadis’in dikkate almadığını savunan Bora, Rum zihniyetinin 49 yıldır değişmediğini kaydetti.

Bu gerçekler ortada iken Eide’nin tüm hazırlıklarını itinayla yaptığı yeni bir konferanstan söz ettiğini ve bunun hiçbir değeri olmadığı gibi ciddiyetten de yoksun olduğunu savunan Bora, “Rum, kalıcı ve yaşayabilir, Kıbrıs’ın gerçekleriyle örtüşen bir çözüme razı değildir. Uzayan sürede bizleri içten çökertmek için her türlü çirkin ve insanlık dışı yöntemlere başvurmaktan çekinmeyecektir.” ifadelerine yer verdi.

Bora şöyle devam etti:

“54 yıldır Kıbrıs’ta Rumlar tarafından bozulan ve 43 yıldan beri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin büyük fedakarlıklarla koruduğu barışın bozulmasını asla istemiyoruz. Ancak suçlu ve haksız olduğu belgelerle saptanmış Rum’un ‘Egemenlik benim hakkımdır’ diyerek Kıbrıs Türk halkını dışlamasına asla fırsat verilmeyeceği de bilinmelidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vazgeçilemeyecek bir gerçektir.”