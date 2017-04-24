Borajet seferleri iptal, yolcular mağdur

KKTC ile Adana arası günde iki sefer düzenleyen Borajet, bugün ve yarınki uçuşlarını iptal etti. Sivil Havacılık Dairesi'nden edinilen bilgiye göre iptal edilen uçuşlar için bilet alan yolcuların mağduriyetleri giderilmeye çalışılıyor.

Uçuşların iptal edilmesinin ardından Borajet ile uçmayı bekleyen yolculara Türk Hava Yolları (THY) ile uçacaklarının söylendiği ancak THY'nin bu aranjmandan haberi olmadığı öne sürüldü.



Türkiye basını, Borajet'in iflas noktasına geldiği ve 28 Nisan'a kadar olan seferlerini iptal ettiğini yazarken KKTC'deki yetkililer söz konusu bilgiyi doğrulamadı.



Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre, Borajet'in internet sitesinde ne mayıs ne de haziran ayında seferi görünmüyor. Yalçın Ayaslı'ya ait Borajet Havayolları aralık ayında el değiştirmişti. Borajet'i SBK Holding 260 milyon dolara satın aldı.