'Borç stoku %71’leri aştı'

Ekonomist Okan Veli Şafaklı, ülkenin bütçe açığının kapandığı söylemlerine açıklık getirdi. Şafaklı, bu açığın büyük bölümünün Türkiye tarafından, kalan kısmının ise bankalardan borçlanarak kapatılmaya çalışıldığını ancak bunun gösterilmediğini kaydetti.

Ekonomist Okan Veli Şafaklı, KKTC ekonomisinin büyüyerek, bütçe açığının kapanmaya başladığının söylenebilmesi için gerekli olan reel son açıklanmış verilerin şu an olmadığını söyledi.

KKTC reel sektörünün dövizden kaynaklı olarak ciddi sıkıntıları olduğundan da bahseden Şafaklı, “Piyasaların durumu ortada, ticaret açıkları ortada… Mazbatalar, batık krediler ortada. Yerel giderleri karşılama oranı artmış görülüyor son yıllarda ancak bu istenilen seviyede değil” dedi.

Dövizin şu anda kritik bir aşamada olduğuna da değinen Şafaklı, Türkiye’nin Avrupa ile olan ilişkilerinin dövize etkisinin doğrudan olacağına dikkat çekti. Aynı durumun TL için de geçerli olduğunu ifade eden Şafaklı, Amerika’nın doları geri kazandırıcı politikalarının ve yatırımcıları geri çekme eylemlerinin sonucu etkileşimin olumsuz boyut kazanma ihtimali de olduğunu vurguladı.

HABERİN TAMAMINI YENİBAKIŞ GAZETESİ'NDE OKUYABİLRİSİNİZ