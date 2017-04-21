Borsa güne 47 ayın en yüksek seviyesinden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 artarak 92.651,70 puan ile 47 ayın en yüksek seviyesinden güne başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 612,32 puanlık artışla 22 Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 92.651,70 puana çıkarken, bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 0,49 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 1,96 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,72 ile spor oldu.

Dün, küresel piyasalarda artan risk iştahı ve buna bağlı olarak düşüş eğiliminde hareket eden döviz kurlarından destek bulan BIST 100 endeksi, gün içinde 24 Mayıs 2013'ten bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 92.116,57'ye kadar yükseldi. Kapanışa doğru gelen satışlara rağmen kazanımlarının çoğunu koruyan endeks, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,36 artışla 92.039,38 puandan tamamladı.

Analistler, yabancı yatırım bankalarının TL'nin ucuz olduğuna yönelik değerlendirmelerinin yurt içinde pay piyasalarını pozitif yönde desteklediğini ifade ederek, BIST 100 endeksinin de dolar bazında hala 25.000'li seviyelerde bulunduğunu, dolayısıyla pay piyasalarına yatırımcı ilgisinin devam edebileceğini söyledi.

Dolar bazlı BIST 100 endeksinin tarihi zirvesinin 51.000 puanda olduğunu hatırlatan analistler, küresel risk iştahının devam etmesiyle endeksin getiri potansiyelinin devam ettiğini bildirdi.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde, TL bazlı tarihi zirvesi konumunda olan 93.398,33 puanın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

KAYNAK: AA