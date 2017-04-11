Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu akşam oynanacak Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi bir patlama meydana geldi. Yaşanan olay nedeniyle karşılaşma yarın Türkiye saati ile 19:45'e ertelendi

Dortmund takım otobüsü Monaco maçı için hareket ederken otobüs yakınında bir patlama gerçekleşti... Konuyla ilgili Borussia Dortmund Kulübü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Otobüsümüzün otel önünden kalkışı sırasında bir patlama meydana geldi. 1 kişi yaralandı. Yeni bilgiler için takipte kalın" açıklamasını yaptı.



Patlama karşılaşmanın oynanacağı Signal Iduna Park'a 10 km uzaklıkta gerçekleşti ve otobüs camının patlaması nedeniyle Dortmund'dan Marc Bartra kolundan hafif şekilde yaralandı. Patlamanın neden kaynaklandığı henüz bilinmezken detaylı inceleme sürüyor.



Dortmund'dan açıklama: Oyuncular güvende. Statta herhangi bir tehlike bulunmuyor. Gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz.



EMRE MOR'UN SAĞLIK DURUMU İYİ

Öte yandan Dortmund'da oynayan milli futbolcumuz Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Özcan, "Emre Mor şu anda güvende ve iyi. Olay tamamen kontrol altında" dedi.