HABER KIBRIS

Bot kazasında bir kadın hayatını kaybetti

25/07/2017

Bot kazasında bir kadın hayatını kaybetti
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Güney Kıbrıs Akama bölgesinde kayalıklara çarpan ve içinde 5 kişinin olduğu botta Çin uyruklu bir kadın hayatını kaybetti.

32 yaşındaki Çinli kadının Limasol’da yaşadığı belirtilirken, kazada 3 kişinin de ciddi şekilde yaralandığı öğrenildi.Güney Kıbrıs Akama bölgesinde kayalıklara çarpan ve içinde 5 kişinin olduğu botta Çin uyruklu bir kadın hayatını kaybetti.

32 yaşındaki Çinli kadının Limasol’da yaşadığı belirtilirken, kazada 3 kişinin de ciddi şekilde yaralandığı öğrenildi.



TAGS: bot kazası, haber
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