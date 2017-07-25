Bot kazasında bir kadın hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs Akama bölgesinde kayalıklara çarpan ve içinde 5 kişinin olduğu botta Çin uyruklu bir kadın hayatını kaybetti.

32 yaşındaki Çinli kadının Limasol’da yaşadığı belirtilirken, kazada 3 kişinin de ciddi şekilde yaralandığı öğrenildi.Güney Kıbrıs Akama bölgesinde kayalıklara çarpan ve içinde 5 kişinin olduğu botta Çin uyruklu bir kadın hayatını kaybetti.

32 yaşındaki Çinli kadının Limasol’da yaşadığı belirtilirken, kazada 3 kişinin de ciddi şekilde yaralandığı öğrenildi.