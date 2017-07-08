Böylesi Bir Konferans Başka Bahara Kaldı

Crans Montana’da ortaya bir çerçeve anlaşması çıkarılmasına çok yaklaşıldı.

Rum tarafında niyet, irade, siyasi cesaret ve kararlılık olsa bir sonuç çıkabilirdi. Ama olmadı.

Halbuki, Kıbrıs konusundaki müzakere süreci uzun bir zamandan sonra Kıbrıs Konferansının toplanabildiği bir aşamaya gelmişti.

İlgili tüm taraflar bir masa etrafında buluşmuştu.

Çözüm için önemli bir fırsat yakalanmıştı.

Crans Montana’da uzun süren değişik formattaki görüşmeler maalesef sonuçsuz bir şekilde noktalandı.

Öyle ya da böyle, sonuçta önemli olan Kıbrıs Konferansının ortaya bir sonuç çıkmadan kapanması oldu.