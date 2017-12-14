Brad Pitt aşkı yeniden mi buldu

Angelina Jolie'den ayrılan Brad Pitt'in yarı yaşındaki güzel oyuncuyla aşk yaşadığı iddia edildi. Jolie ile evliliğini olaylı bir şekilde bitirdikten sonra adı önce Kate Hudson ile aşk söylentilerine karışan Brad Pitt'in kalbini bir başka Hollywood sarışınına kaptırdığı ileri sürüldü.

Star dergisinin iddiasına göre 54 yaşındaki Pitt, bir süre önce yönetmen sevgilis Darren Aronofsky'den ayrılan Jennifer Lawrence ile aşk yaşıyor. Dergi Pitt ile 27 yaşındaki Lawrence'ın sık sık gizli akşam buluşmalarında bir araya geldiklerini ileri sürdü. Star'ın iddiasına göre iki ünlü arasında yoğun bir iletişim var.

Her ne kadar iki oyuncu da bu konuda sessiz kalsa da kulislerde Brad Pitt'in yıllardır Jennifer Lawrence'ı "gözüne kestirdiği" konuşuluyor. Hatta Star dergisine göre Brad Pitt, Jennifer Lawrence'ın telefon numarasını bir ortak arkadaşlarından aldı. Ancak boşanma sürecinde yaşadığı zor günler nedeniyle güzel oyuncuyu arayacak cesareti bir türlü bulamadı.

Lawrence ile Aronofsky bir yılı aşkın süre flört etti. Ancak büyük yaş farkı ayrılmalarına neden oldu.

Fakat sonunda yakın bir arkadaşı "yeterince uzun süre yalnız kaldın" deyince bundan cesaret bulup Jennifer Lawrence'ı aradı. Bu olaydan sonra da iki ünlü oyuncu sık sık görüşmeye başladı. Ancak öte yandan İngiliz The Sun gazetesine konuşan Brad Pitt'e yakın bir kaynak bu iddiaların kesinlikle asılsız olduğunu ileri sürdü.

Jennifer Lawrence, bir yılı aşkın bir süre 48 yaşındaki yönetmen Darren Aronofsky ile birlikteydi. Ancak geçtiğimiz ay ikili yollarını ayırdı. Bunun nedenini de çiftin aralarındaki yaş farkına bağlıyor.

Geçtiğimiz yaz aylarında da Brad Pitt'in İngiliz oyuncu Sienna Miller ile birlikte olduğu iddiaları gündeme gelmişti. İkilinin yaz aşkı yaşadığı, birlikteliklerini göz önüne çıkarmak istemedikleri öne sürülmüştü.

Daha yakın bir zamanda da Pitt'in adı 21 yaşındaki İngiliz oyuncu Ella Purnell ile anılmıştı. Ancak bu iddia da kanıtlanamadan tarihe karıştı.

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin herkesi şoke eden boşanmasına gerekçe olarak da Müfreze filmindeki rol arkadaşı Marion Cotillard ile aşk yaşaması gösterilmişti.

O dönemde hamile olan Cotillard ise Brad Pitt ile sadece iş ilişkisi içinde olduklarını sevgilisi Guillaume Canet'den hamile olduğunu açıklamıştı.

Brad Pitt, Angelina Jolie'den boşandıktan sonra adının aşk söylentilerine karıştığı ilk ünlü Kate Hudson oldu.