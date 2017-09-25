Brexit müzakerelerinde 4’üncü tur başlıyor

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasında devam eden Brexit müzakerelerinde 4’üncü tur başlarken, mali yükümlülükler, vatandaş hakları ve Kuzey İrlanda’nın durumu gibi temel konular hakkında belirsizlikler devam ediyor.

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasında Brexit müzakerelerinin 4’üncü turu bu hafta Brüksel’de yapılacak.

Görüşmelerin bugün başlayıp perşembe gününe kadar süreceği müzakerelerde heyetlerin başında AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis olacak.

Müzakerelerin geçen 3 turunda somut bir ilerleme sağlanamamış olması nedeniyle, Birlik Krallık Başbakanı Theresa May, süreci hızlandırmaya yönelik planını İtalya’da Cuma günü yaptığı konuşmada ortaya koydu.

May, AB’yle yumuşak bir ayrılma süreci ve Brexit sonrasında da stratejik partnerlik temelinde bir gelecek öngördüğünün mesajlarını verdi.