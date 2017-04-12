Brexit oylamasında Rusya ve Çin şüphesi

İngiliz parlamentosu tarafından ülkeyi AB'den ayırma kararının verildiği Brexit referandumuna Rusya ve Çin'den müdahale edilmiş olabileceğine ilişkin bir rapor yayınlandı.

İngiltere'nin ve Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin kilometre taşlarından biri olan Brexit referandumunda siber saldırı ihtimali konuşuluyor.

İngiliz parlamenterler yayınladıkları bir raporda seçim öncesi online seçmen kayıt sırasında kaynağı bilinmeyen kaynaklar tarafından başvuru sitesine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Seçmen kayıtın son günü olan 7 Haziran 2016 tarihinde, Brexit sitesi yaklaşık 100 dakika ulaşılamaz hale gelmişti.

İlk önce bu durumun aşırı yoğunluk nedeniyle ortaya çıktığı belirtilse de parlamento tarafında kurulan komisyonun yaptığı araştırma olayın aslında bir DDoS saldırısı olabileceğini gösterdi.

Komite saldırının kaynağına ilişkin kesin verilerin olmadığını ifade etsede bu girişimin ardında Rusya ve Çin'in olabileceğini ifade etti.

Raporda, "Yapılan araştırmalar neticesinde ilk veriler DDoS saldırısını işaret ediyor. Anladığımız kadarıyla bu tür bir saldırıyı aktifleştirmek oldukça kolay. Temel nokta saldırının zamanını ve yoğunluğunu ayarlamak" denildi.

"SONUÇLAR ETKİLENMEDİ"

Yapılan saldırının 23 Haziran'da yapılan Brexit referandumunun sonuçlarına etki etmediği açıklandı.

Saldırının asıl amacının başvuru sitesini çökerterek vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyenlerin engellenmesi olduğu belirtildi.

Brexit referandumunda oy kullanmak isteyenler başvurunun son günü siteye girememişlerdi.

Sitenin çökmesi üzerine İngiltere'de bakanlıklar başvuru süresinin uzatılmasına karar vermişlerdi.