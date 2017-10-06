Brezilya'da Kreşe Yanıcı Maddeyle Saldırı

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde bir güvenlik görevlisinin, çalıştığı kreşe yanıcı maddeyle saldırı düzenlemesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.



Yerel basındaki haberlere göre, BeloHorizonte kentine bağlı Janauba bölgesinde güvenlik görevlisi olarak görev yapan 50 yaşındaki DamiaoSoaresdosSantos, çalıştığı kreşteki çocuk ve öğretmenlerin üzerine alkol dökerek ateşe verdi.



Saldırıda 4 çocuk ve bir öğretmen yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Yaralananlardan çoğunun 4 ila 5 yaşlarındaki çocuklar olduğu belirtildi.



Saldırının ardından kendisini de yakan Santos, kaldırıldığı hastanede öldü.



Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yerel basındaki bazı haberlerde, Santos'un geçen ay sağlık nedenlerinden dolayı işten çıkarıldığı, sağlık raporunu kreşe getirdiğinde olayın yaşandığı ileri sürüldü.



Brezilya Devlet Başkanı MichelTemer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Janabua'da 4 çocuğun ölümüne neden olan trajedi için çok üzgünüm. Ailelere taziyelerimi iletiyorum. Bu çok çok üzücü bir kayıp olsa gerek." ifadelerine yer verdi.