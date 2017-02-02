Britanya, güvenlik konusunda varılacak anlaşmayı kabul etmeye hazır olduğunu tekrarladı

Londra'da yaşayan Kıbrıs Toplumu üyelerine gönderdiği cevap mektubunda Avrupa Bakanı Sir Alan Duncan, güvenlik ve garantiler konusunda Britanya hükümetinin bilinen sabit pozisyonunu tekrarladı.

Sir Alan Duncan 23 Ocak tarihli mektubunda, “Güvenlik ve garantiler konularında Britanya'nın pozisyonu çok basittir. Birleşik bir Kıbrıs'ta, güvenlik ihtiyacını karşılayacak, iki taraf ve diğer garantör güçlerin üzerinde anlaşmaya vardıkları herhangi bir düzenlemeyi incelemeye hazırız” diye yazdı.

“Britanya devam eden barış sürecini destekliyor. Son aylarda çözüm müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyi selamlayarak, gösterdikleri kararlılık ve cesaretten dolayı her iki toplum liderini tebrik ediyorum” diyerek mektubuna devam eden Sir Alan Duncan, Britanya'nın esneklik ihtiyacına gösterdiği öneme değinerek “tüm ilgili taraflardan daha fazla esneklik ve yaratıcılıkla bir çözüme ulaşılabileceğine inanıyorum. Kıbrıs sorununun tartışmak için 4 ve 5 Ocak’ta ziyaret ettiğimi Ankara ve Atina'ya ve aynı zamanda güvenlik ve garantiler konusunda gerçekleştirilen son Cenevre görüşmelerine ilettiğim mesaj bu idi” ifadesine yer verdi.

Duncan, Kıbrıs Toplumu beş üyesine gönderdiği mektubunu şu güvenceyle noktaladı: “Britanya, müzakerelerin başarılı bir şekilde sonuçlanması ve Kıbrıs'a kalıcı bir barış getirilmesi yönünde, mümkün olan her yolla yardım etmeye hazırdır”.

Kıbrıs Haber Ajansı