British Council IELTS sınav günlerini artırdı

British Council Kıbrıs, IELTS sınavlarının sayısını yüzde 40'tan fazla artırarak, daha fazla öğrenciye, yaygın olarak tanınan İngilizce sınavına kaydolma fırsatı sunuyor. British Council Kıbrıs, artan talebi karşılamak amacıyla 2017 yılında ada genelinde 30 sınav tarihi planladı.

Eğitim, çalışma yaşamı ya da göç için önemli bir destek sağlayan IELTS sınavının ortağı olan British Council, Kıbrıs'ta yaklaşık 30 yıldır IELTS sınavlarını en yüksek kalite standartlarıyla yürütüyor.

Hizmetlerin sürekli yükseltilmesini amaçlayan British Council, her sınav tarihi için adayların online kayıt ve ödeme yapabileceği ve gerçek zamanlı bilgi alabileceği kullanıcı dostu bir portal geliştirdi; böylece adaylara 24 saat müşteri hizmeti sunuluyor. British Council'a kayıt yaptıran adaylar ayrıca, "Road to IELTS" web sitesinde bulunan hazırlık materyallerine veya önsınav bilgilendirme seanslarına erişerek uzman desteğinden de faydalanabiliyor. Ayrıca, adaylara istenen sonuçlara ulaşmada yardımcı olabilmeleri için öğretmenlere de destek veriliyor. IELTS ve kayıt ile ilgili tüm bilgilere www.britishcouncil.com.cy/exam/ielts web sitesinden ulaşılabilir.

British Council Kıbrıs’tan yapılan açıklamada British Council'in IELTS alanındaki itibarı ve uzun süredir devam eden tecrübesi sayesinde, IELTS sınavının değişmez standartları dahilinde her adayın ihtiyaçları ve özel gereksinimlerinin karşılandığına değinildi. British Council’ın odak noktasının, adayların sınav gününde yeteneklerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için olabildiğince rahat ve güvende olmalarına yardımcı olmak olduğu ifade edilerek özel ihtiyaçlı adaylara özel gereksinimler veya araçlar verildiği ve reşit olmayanların “British Council Çocuk Koruma” politikası ile korunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca sınavın yapıldığı tarihten itibaren sadece 13 gün içerisinde online olarak erişilebilen sınav sonuçlarının doğruluğunun deneyimli personel ve ustalıkla eğitilen sınav görevlileri tarafından korunduğunun altı çizildi.

Adada ve dünyada 70 yılı aşkın deneyime sahip olan British Council Kıbrıs, yönetilen tüm sınavlar için küresel kalite kontrollerini takip ediyor. Daha detaylı blgi için www.britishcouncil.com.cy sayfası ziyaret edilebilir.

British Council Hakkında

British Council, İngiltere’nin eğitim fırsatları ve kültürel ilişkiler için oluşturduğu uluslararası kuruluşudur. İngiltere ve diğer ülkelerdeki insanlar için uluslararası fırsatlar yaratıyor ve aralarında dünya çapında güven oluşturuyoruz.

Yüzden fazla ülkede çalışıyoruz ve iki bini öğretmen olmak üzere yedi bin çalışanımız her yıl İngilizce öğretmek, sanatları paylaşmak ve eğitim ve toplum programları sunmak için binlerce profesyonel, politikacı ve milyonlarca genç insanla çalışıyor. Kraliyet Tüzüğü’ne göre yönetilen bir İngiliz hayır kurumuyuz. Tüm çalışmalarımız hayır amacıyla yürütülüyor ve İngiltere ve dünya için refahı ve güvenliği destekliyor.