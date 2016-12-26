BRT 53’üncü yaşını kutluyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 53 yaşında…

Her yıl kendini geliştirerek kamu yayıncılığını sorumluluk ilkesiyle birleştiren BRT, halkın sesi olmaya devam ediyor.

1963 yılında yayın hayatına sadece bir radyo kanalı olarak başlayan BRT bugün radyo ve televizyon kanallarıyla dünyaya yayın yapıyor.

Her yıl biraz daha gelişerek kamu yayıncılığını sorumluluk ilkesi çerçevesinde sürdüren Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, halkın her beklentisine yanıt vermek için çalışıyor.

Yenilenerek ve yayın anlayışını yenileyerek en güvenilir haber ve programları eğiticilik ilkesini de gözeterek sunan BRT 53’inci yılını kutluyor.

BRTK’nın 53’üncü kuruluş yıldönümü saat 11.00’de Kurum’da yer alacak resepsiyonla kutlanacak.

Resepsiyonda kuruma 25 yıl hizmet veren personele onur plaketleri de verilecek.

Öte yandan Yıldönümü çerçevesinde dün 19.00 Ana Haber Bülteni’ni BRT’nin emekli duayen spikerlerinden Hatice Tunga sundu.

“Bizden ayrılmayın Bayrak’la kalın”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) 53 yaşında..BRTK Müdürü Meryem Özkurt, BRTK’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özkurt, BRT ailesi olarak 53. Kuruluş yılını kutlamanın onur ve gururu içerisinde olduklarını ifade ederek, “BRT adına başarılı projeler ortaya koymak için sağlam bir ekiple” ilerlediklerini vurguladı.

Özkurt, “İşimiz yayıncılık ve işimizi büyük bir titizlikle ortaya koymaya çalışıyoruz” diyerek, tamamen kendi bilgi, beceri ve yetenekleriyle “içyapımlar” olarak yayın hayatındaki yerini aldıklarını ve 2 televizyon , 6 radyo ve web sitesiyle yayın hayatına devam ettiklerini kaydetti.

“Yayıncılık sektörünün dünyadaki gelişimine paralel olarak yenilikleri yakından takip ediyor, imkanlarımız elverdiğince yüksek teknolojileri kullanarak yayınlarımızı çeşitlendiriyoruz” diyen Özkurt, televizyon ve radyo kanalları ile BRT’nin, ülkenin her köşesine ulaştığını ve Web sitesindeki haberlerin de gelişen yeni teknolojiler ve akıllı telefonlar sayesinde herkesin cep telefonlarına iletildiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Zengin yayın içeriğimizle kültür-sanat, yaşam ve spor alanlarındaki gelişmeler yanında son dakika haberlerinden hemen haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bu sayede siz değerli medya okurlarından aldığımız görüş ve önerilerle daha da zenginleşen bir haberleşme süreci yaşıyoruz.

BRT kamu kaynaklarını kullanarak, kamu yayıncılığı hizmeti yapıyor. Biz bu farkındalıkla en doğru bilgiyi en hızlı biçimde ulaştırma telaşındayız. Basın ve medyanın toplum üzerindeki rolünü ve sorumluluklarını önemsiyor; modern demokrasinin bir gereği olarak tüm sosyal, siyasal ve ekonomik katmanların seslerini duyurabilmeleri için imkan sağlıyor ve bu yöndeki özel çalışmalarımızı arttırıyoruz. Tüm çabamız; BRT olarak profesyonel bilgi, beceri ve yetenek noktasında daha iyi yerlerde olmak.”

BRTK Müdürü Meryem Özkurt mesajının sonunda “ Bizden ayrılmayın Bayrak’la kalın” dedi.