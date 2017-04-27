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BRTK Bütçe Yasa Tasarısı komitede kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı oy çokluğu ile kabul etti.

27/04/2017

BRTK Bütçe Yasa Tasarısı komitede kabul edildi
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Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı oy çokluğu ile kabul etti.

Komite, Kamu Sağlık Çalışanları ( Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine de başladı

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında  yapılan toplantıya, CTP milletvekilleri  Birikim Özgür ve Biray Hamzaoğulları,  DP Milletvekili  Mustafa Arabacıoğlu ile UBP milletvekilleri  Hamit Bakırcı ve Ahmet Kaşif katıldı.



TAGS: BRTK, yasa tasarısı
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