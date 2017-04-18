BRTK Çalışanları İş Bırakıyor

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) çalışanlarının ek mesai alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) bugün 14.00-16.00 saatleri arasında iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.

Bay-Sen, ek mesailerin Cuma saat 12.00’ye kadar ödenmemesi halinde, eylemlerin, şok eylemler şeklinde süreceğini açıkladı.

SAKALLI: “ÇALIŞANLARIN SABRI TAŞTI”

Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı, konuyla ilgili açıklamasında, BRTK çalışanlarının sabrının taştığını belirtti. Sakallı, bir kez daha verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve varılan uzlaşının bir bölümünün görmezden gelindiğini belirterek, askıya aldıkları eylemleri devreye koyacaklarını kaydetti.

Sakallı, BRTK Yönetimi ve Başbakanlık yetkilileri ile 11 Nisan’da varılan uzlaşının “BRTK 2017 Bütçesi’nin Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi, BRTK yasasının Cumhuriyet Meclisi komitesinde görüşülmeye başlanması ve kurum çalışanlarının 9 aylık ek mesai alacağının ödenmesini” içerdiğini hatırlattı.

Uzlaşının ilk 2 maddesinin uygulandığını ancak kurum çalışanlarının yalnızca milli ve dini bayramlarda yaptığı ek mesailerden kaynaklanan alacağının ise çeşitli mazeretler öne sürülerek ödenmediğini kaydeden Sakallı, BRTK hariç, devletin hiçbir biriminde ek mesai ödemelerinin 9 ay geriden gitmediğini belirtti.

Sendikanın yasal çerçevede eylemden başka çaresi kalmadığını ifade eden Sakallı, Bay-Sen’in bugünden itibaren eylem kararı aldığını açıkladı.

BRTK Müdürü ve hükümete, çalışanların ek mesai alacaklarını ödemeye başlaması için 21 Nisan Cuma günü saat 12.00’ye kadar süre verdiklerini belirten Sakallı, bu konudaki ciddiyetin anlaşılması için de ilk eylemi bugün çalışanların 14.00-16.00 saatleri arasında iş bırakma eylemi gerçekleştireceğini kaydetti.

Ek mesai ödemelerinin başlayacağı saate kadar her gün farklı saatlerde şok eylemler yapılacağını belirten Sakallı, Cuma günü verilen saate kadar ek mesailerin ödenmemesi halinde ise eylemlerin hafta sonu da devam edeceğini belirtti.

Ek mesai ödemesi gerektiren 23 Nisan’da hiçbir üyenin görev kabul etmeyeceğini de açıklayan Sakallı, Kurum müdürünü, konunun ciddiyetini kavramaya ve kriz derinleşmeden çözüm üretmeye çağırdı.