BRTK Müdürü Özkurt: Doğruluk ve kaliteden ödün yok

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, haberlerde doğruluk ve kaliteden ödün verilmeyeceğinin altını çizdi.

Yeni yayın döneminin başlaması nedeniyle açıklama yapan Özkurt BRT’nin radyo, televizyon kanalarrı ve web sitesi ile halkın beklentilerine yanıt vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt yeni yayın dönemine başlanması nedeniyle yaptığı değerlendirmede, BRT’nin Televizyon ile radyo kanalları ve web sitesiyle beklentileri karşılamak için var olduğuna vurgu yaptı.

“Kamu yanıncısı olarak BRT’nin görevi toplumun her kesimine ulaşmaktır. Yeni yayın dömeminde birçok yeni programla sizler karşışında olacağız. Hedefimiz daha çok canlı yayınla haberleri anında izleyiciye iletebilmek. Halkın beklentilerine daha çok cevap verebilmektir” diyen Meryem Özkurt, eğitim programlarının sayısını bu yıl artırarak eğitimi ön plana çıkarmayı planladıklarını anlattı.

Kurum Müdürü Özkurt açıklamasında finansörlüğe de dikkat çekti.

“Dünya da Televizyon sektöründe yaşanan gelişmeler ışığında bir başka işlev daha devreye girmiştir. Yeni işlev finansörlüktür. Kitle iletişim araçları içinde en etkilisi olan televizyon, yayın ihtiyaçlarını karşıladığı her alana ekonomik kaynak yaratmaktadır. Biz de , dünyayla entegre olarak bu gelişmelerden nasibini alma niyetiyle hareket etmekteyiz. Cari giderlerimizin ciddi bir kısmını sponsorluklardan ve reklamlardan karşılamaktayız”

İnternet ve cep telefonlarıyla anında haber aktarımını önemsediklerinin altını çizen BRT Müdürü Meryem Özkurt, ingilizce ve rumca haberlerle ulusal içeriklerin dünyaya duyurulmaya devam edeceğini, ülkedeki yabancıları hedef alan programlarla ülke tanıtımına katkı koymanın süreciğini belirtti.

Meryem Özkurt konuşmasının sonunda vazgeçilmez ilkemiz olan haberlerde doğruluk ve kaliteden ödün verilmeyeceğini vurguladı.