Bruma'dan Kıbrıs Kaçamağı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Bruma, bir günlük Kıbrıs kaçamağı yaptı.

Milliyet/SEFA KARAHASAN

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Bruma, bir günlük Kıbrıs kaçamağı yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcu, Kıbrıs Rum Kesimi Ligi’nde mücadele eden AEL Limassol takımında forma giyen ağabeyi Mesca’nın maçını izlemek için Kıbrıs’a gitti. Özel bir uçakla KKTC Ercan Havaalanı’na inen Portekizli futbolcu, buradan kendisini bekleyen özel bir araçla Rum bölgesine geçti.

Metehan sınır kapısından Güney’e geçen Bruma, çarşamba akşamı AEL Limassol’un APOEL ile oynadığı maçı izledi. Kıbrıs Rum Kesimi Kupası çeyrek finalindeki karşılaşmada Bruma’nın kardeşi Mesca 55 dakika forma giyerken, müsabaka 1-1 sona erdi. Kardeşi ile maç sonunda bir araya gelen Bruma, daha sonra aynı yoldan İstanbul’a döndü.