Brussels Time: Çözümsüzlük Adanın Kuzey Kısmını Türkiye’ye Bağlayabilir

Fileleftheros gazetesi, ilgili haberi yukarıdaki başlıkla aktarırken, “Brussels Time” gazetesindeki habere “Kıbrıs Sorunu: Zaman Çözüm Baskısı Yapıyor-Çözümsüzlük Adanın Kuzey Kısmını Türkiye’ye Bağlayabilir” başlıklarının atıldığını yazdı.

Habere göre “Brussels Time” gazetesi, BM himayesindeki prosedüre rağmen, Kıbrıs sorununa çözüm bulunamadığını belirtirken, 2017’deki sürecin, 10 günlük müzakerelerin ardından çöktüğünü ve tarafların, başarısız sonuç için birbirini suçladığını kaydetti.

Haberde, siyaset bilimci ve İngiliz müzakere heyeti üyesi James Ker-Lindsay’in, “European Policy Center”da (düşünce kuruluşu) yaptığı konuşmada, iki toplum arasındaki görüş ayrılıklarının aşılmasını engelleyen sebeplerden bahsettiği ifade edildi.

Habere göre Lindsay, Crans-Montana’da tarihi bir fırsat kaçırıldığını ve çözüme, daha önce hiç bu kadar yaklaşılmadığını kaydederken, dönüşümlü başkanlık, Güzelyurt’un iadesi ve güvenlik-adadaki askerin çekilmesi konularında yaşanan anlaşmazlıkların, müzakerelerin çökmesine neden olduğunu öne sürdü.

Türkiye’nin, adadaki askerinin bir kısmını çekeceğini söylediğini; ancak sayı ve zaman konusunda net bilgi vermediğini belirten Lindsay, Türkiye kökenli vatandaşların da hassas bir konu olduğunu ve sayısı net olarak belli olmayan bu vatandaşların, insani sebeplerden ötürü adada kalmalarına müsaade edilmesi gerektiğini ifade etti.

Habere göre Lindsay, AB’nin Kıbrıs sorununda aracı rolü üstlenmesinin iyi bir fikir olmadığını, çünkü tarafsız kalmasının imkansız olduğunu vurguladı.