Bu bir ilk… Ölmek üzere olan lösemili hasta kurtarıldı

Belçikalı bir biyoteknoloji şirketinin geliştirdiği ilaç kanser tedavisinde şimdiye kadar görülmemiş bir etki yarattı. Diğer hiçbir tedaviye olumlu yanıt vermeyen son evredeki bir lösemi hastasına verilen ilaç, büyük heyecan yarattı.

Şirketin Genel Müdürü Christian Homsy ise ilacı denediklerinde hastanın başka bir seçeneği kalmamış olduğunu söyledi. Homsky “Hastada tam bir düzelme elde ettik. Hastanın kemik iliğinde ya da kanın da tümörlü herhangi bir hücre kalmadı” diyerek, ölmekte olan bir hastada bu sonucun elde edilmesinin kanser tedavisi açısından bir ilk olduğunu belirtti.

YAN ETKİLERİ HAFİF

İlaç, her hastada aynı düzeyde olumlu etki yaratmasa da tıp dünyasında umut yarattı. Yan etkilerinin kemoterapiden daha hafif olduğu belirtilen bu ilaçla birlikte klinik deneylerin, diğer kanser türleri için de sürdürülmesi öngörülüyor.

SEVİNMEK İÇİN ERKEN

Tedavinin temelinde hastanın akyuvarlarının laboratuvar ortamında genetik olarak yeniden programlanması yatıyor. Amaç ise akyuvarların tümörlü hücreleri tespit ederek, sağlıklı hücrelere dokunmaksızın, onları yok etmesini sağlamak. Hasta, dört aydır düzelme eğilimini sürdürse de lösemi uzmanları, tam iyileşmeden bahsedebilmek için daha uzun süreye ihtiyaç duyulduğunu hatırlatıyor.